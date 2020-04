Fontana apre i mercati, ma per la città Palazzi dice no

MANTOVA “L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto:

via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledi’

29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con

regole precise per garantire la sicurezza di tutti. E’ un altro

passo verso la ‘nuova normalita””. Lo scrive sulla sua pagina

Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ma se da un lato Fontana apre, dall’altro Palazzi chiude: “«La Regione – replica il primo cittadino – apre, ma nel contempo carica sui sindaci il dovere di garantire la sicurezza, ad euro zero. Per questo posso solo dire che si farà solo se saranno possibili e sostenibili misure di sicurezza, altrimenti no, perché non ho alcuna intenzione che il mercato rovini due mesi di sacrifici di tutti i mantovani. All’inizio dell’epidemia ho chiuso i mercati un mese prima di altre città, e questo ha certamente ridotto i casi mantovani. Terrò la stessa linea: prudenza e buon senso», conclude Palazzi.