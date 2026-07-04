Calciomercato dilettanti – Poggese, ufficiali gli ex Mantova Tosi e Boccalari. Sere: Falcone-Sassi

MANTOVA La Poggese ufficializza un doppio colpo, nell’aria da giorni: gli ex Mantova Federico Tosi (difensore) e Andrea Boccalari (centrocampista). Due rinforzi di indubbia sostanza. Il Suzzara conferma il giovane portiere Nicolò Staffa . Filippo Falcone, ex Villimpentese, e Sebastiano Sassi , ex Suzzara, ripartono dalla Prima categoria, con la maglia dalla Serenissima. Il centrocampista italoargentino Franco Martin Pasini, che vanta esperienze in Eccellenza e Promozione calabrese, effettuerà la preparazione con il Borgo Virgilio, in Seconda. Nel girone modenese, sempre di Seconda, una scatenata Rapid Viadana mette a segno diversi colpi: Buzzi dalla Dinamo Gonzaga; Kpalobi; Umani; Longo; Marku; Rota e Varotti dall’Aics Guastalla; Massarp dal Guastalla; Rovani dal San Rocco Salerno; Saad dal Pomponesco; Saccenti dal Viadana, Sereni dal Moglia; Traore dal Marzolara.