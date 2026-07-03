Sicurezza e ambiente: i Carabinieri Forestali pattugliano in bicicletta

MANTOVA Nel territorio mantovano, la tutela del patrimonio naturale viaggia ormai stabilmente su due ruote grazie al potenziamento delle pattuglie ciclomontate dei militari del Gruppo Carabinieri Forestali di Mantova. Questa modalità di pattugliamento si sta rivelando una risorsa strategica insostituibile per la vigilanza ambientale. L’iniziativa si inserisce in un quadro di sicurezza più ampio. Nell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nella Prefettura di Mantova e presieduto dal prefetto . Roberto Bolognesi, è stato disposto l’impiego dei Carabinieri Forestali nel quadro dei servizi concordati e condivisi con le altre Forze dell’Ordine. Si tratta di un’integrazione perfetta nel controllo del territorio di tutta la provincia di Mantova, che unisce la sicurezza urbana alla tutela della natura. Il territorio della provincia di Mantova custodisce un mosaico di biodiversità di inestimabile valore. Proprio in questi contesti, i Carabinieri Forestali, in sella alle loro biciclette, riescono a percorrere e pattugliare chilometri di sentieri, argini e zone di sottobosco. Muovendosi a passo lento e senza emissioni sonore o atmosferiche, i militari riescono a monitorare il territorio con maggiore efficacia ed accuratezza. Questa operatività si rivela fondamentale sia sul fronte della prevenzione che del contrasto agli illeciti ambientali quaqli ’abbandono abusivo dei rifiuti, il transito non autorizzato di mezzi motorizzati su sentieri protetti, il bracconaggio e il danneggiamento della flora locale. La silenziosità delle due ruote permette ai Carabinieri Forestali di cogliere in flagrante i trasgressori, che spesso si accorgono della loro presenza solo a controllo già avviato.