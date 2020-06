Potere al Popolo, solidarietà ai lavoratori Corneliani

MANTOVA Potere al Popolo Mantova esprime solidarietà e pieno sostegno alle lavoratrici e lavoratori della Corneliani e alle loro organizzazioni sindacali. L’attacco da parte di Salvini e dei suoi sodali mantovani dimostra ancora una volta come nei fatti la Lega sia una formazione politica che si schiera dalla parte dei più forti e dei più ricchi e che alimenta la guerra tra poveri per dividere i lavoratori e renderli più deboli e sfruttabili. Rispediamo al mittente questo attacco: Salvini pensi a mangiare ciliegie o a capire come si indossa una mascherina invece di tentare di attaccare il fronte di chi combatte per salvaguardare una produzione mantovana d’eccellenza dall’incapacità di azionisti e manager.