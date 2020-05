Pro-Gest: c’è l’Ok definitivo. Per la cartiera è il momento di partire

MANTOVA Chiusa con esito favorevole alla sesta seduta la Conferenza di Servizi per il procedimento di valutazione d’impatto ambientale e rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale a Cartiere Villa Lagarina per il progetto di modifiche e aggiornamenti tecnologici finalizzati all’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, al recupero di materia ed energia (progetto con variante in riduzione senza termovalorizzatore) per l’impianto Progest di via Poggio Reale 9 a Mantova.

Gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, vista l’istruttoria condotta, le valutazioni tecniche ed i pareri pervenuti nel corso del procedimento, hanno chiuso i lavori del lungo iter.

La Provincia a breve potrà così assumere l’atto dirigenziale di conclusione dei lavori della Conferenza, che sostituirà tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni che hanno preso parte al procedimento e il Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo della valutazione d’impatto ambientale e di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto.

“È una soddisfazione aver chiuso positivamente la Conferenza di Servizi Progest, tenuto conto delle opportune rinunce, prescrizioni e mitigazioni tecniche imposte alla società, tese a scongiurare pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini mantovani – spiega Giovanni Urbani, Responsabile Unico per la Provincia, Autorità Competente e Procedente nel procedimento -. Dopo la VIA anche l’AIA è una realtà ed in tempi più che accettabili. Ringrazio tutti coloro che mi hanno coadiuvato tecnicamente in questo impegnativo e complesso impegno, importante per la nostra Mantova. Inoltre, i miei ringraziamenti vanno al Presidente della Provincia Beniamino Morselli e al Sindaco Mattia Palazzi per la fiducia accordatami, senza soluzione di discontinuità anche nei momenti più critici”.

“E’ indubbiamente una soddisfazione anche per me la conclusione di questa Conferenza di Servizi che arriva al termine di un iter molto lungo ma che può dare slancio all’economia locale del nostro territorio nel rispetto della salute dei cittadini” commenta il presidente della Provincia Beniamino Morselli.