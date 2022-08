Calcio Serie C – Mantova, Ingegneri si presenta: “Tanta voglia di tornare protaho

MANTOVA Il Mantova si presenta all’amichevole di Castiglione (domenica 21 agosto, ore 17) con un Andrea Ingegneri in più. Difensore centrale, classe 1992, l’ex capitano del Modena ha firmato un biennale con l’Acm. L’ufficio stampa di viale Te ha raccolto le sue prime parole da giocatore biancorosso: «Sono molto carico ed entusiasta per questa nuova avventura – ha detto – . Non vedo l’ora di iniziare. Mi sono allenato molto bene per questa opportunità e spero di intraprendere un bel percorso con il Mantova. Quando mi è stata prospettata questa possibilità non ci ho pensato due volte ad accettare, Mantova è una piazza che si commenta da sola. Ha una storia ed un blasone importantissimi, spero di fare molto bene. Penso che abbia tutte le carte in regola per disputare un buon campionato. Quanto a me – prosegue Andrea – , ho tanta voglia di tornare protagonista. Ho trascorso un anno molto sfortunato dal punto di vista fisico e ho lavorato tanto in questi mesi per arrivare pronto a questa chiamata. Ora non resta che far parlare il campo».

Ingegneri non gioca una partita ufficiale dal 19 settembre 2021. Benchè fuori lista, ha sostenuto la preparazione estiva col Modena. Ieri, primo giorno mantovano, si è allenato col preparatore atletico ma non ha preso parte alla seduta diretta da Corrent per questioni burocratiche (il contratto verrà depositato oggi, in tempo per impiegarlo contro il Castiglione).