Cps, il M5S contro la conversione in centro diurno psichiatrico

VIADANA Il M5S esprime con forza la propria contrarietà alla trasformazione del Cps di Viadana in Centro Diurno Psichiatrico. «In merito alle notizie della possibile trasformazione del Cps in Centro Diurno Psichiatrico, come Gruppo 5 Stelle Viadana vorremmo esprimere la nostra forte perplessità. Concordiamo – affermano dal Movimento – sul fatto che le due strutture non possano essere considerate equivalenti in quanto svolgono due funzioni differenti, una medico-valutativa l’altra terapeutico-riabilitativa, spesso conseguenti».

Dai pentastellati un’esortazione rivolta all’esecutivo: «Riteniamo fondamentale che l’amministrazione si attivi per il mantenimento del servizio, eventualmente implementandolo con una struttura semiresidenziale, anche alla luce del fatto che l’ospedale Oglio Po, nei programmi conseguenti alla chiusura del punto nascite dichiarati dall’assessore Giulio Gallera nel luglio 2018, “potrebbe diventare un’eccellenza regionale e l’unico ospedale specializzato del sud Lombardia relativamente ai settori di chirurgia bariatrica e neuropsichiatria Infantile». Infine i 5 stelle si soffermano sul futuro della sanità nel comprensorio, con la possibilità di avere una Asst autonoma: «Ancora una volta si dimostra quanto sia fondamentale che l’area Oglio Po abbia, il più rapidamente possibile, una propria Asst per la programmazione e la gestione sociosanitaria così come previsto dall’ordine del giorno dei nostri consiglieri Fiasconaro e Degli Angeli, recepito dalla Regione lo scorso 28 luglio». (l.c.)