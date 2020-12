Tempesta di Natale con forti raffiche di vento. Festività imbiancate dalla grandine

MANTOVA Nubi nere all’orizzonte, raffiche di vento gelido che hanno fatto precipitare la temperatura e anche la grandine caduta in alcune zone della nostra provincia. L’ondata di maltempo annunciata per la giornata di Natale è arrivata puntuale, e se le previsioni meteo davano probabilità di nevicate in pianura, queste sono state mantenute anche se invece della neve è caduta la grandine. Il Mantovano è stato sfiorato da questa ondata di maltempo, mentre le cose sono andate peggio nella vicina provincia di reggio Emilia. A Gualtieri ad esempio oggi pomeriggio strade imbiancate per la grandine caduta, come documenta la foto pubblicata sulla pagina facebook Sei di Dosolo, dove chi ha postato la foto ha aggiunto che in questo annus horribikis non ci siamo fatti mancare niente, neanche la grandine per Natale (vedi foro qui sotto).

Problemi causati dal maltempo e soprattutto dal vento forte nel Basso mantovano con alberi e pali telecom caduti o pericolanti tra Poggio Rusco e Gonzaga. Nunerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per varie problematiche legate al maltempo. Per domani, 26 dicembre, è previsto tempo soleggiato con temperature rigide e ancora raffiche di vento.