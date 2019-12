Tentato furto in uno studio di consulenza, la Polizia blocca i ladri

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri alla Sala Operativa della Questura giungevano alcune richieste di intervento urgente, in quanto erano stati notati due individui che armeggiavano sulla porta di ingresso di uno Studio di Consulenza che si trova in piazza Madison, nel quartiere mantovano di Borgochiesanuova. La Centrale Operativa, quindi, allertava immediatamente le Volanti, facendole intervenire tempestivamente sul luogo segnalato; qui, effettivamente, scorgevano due persone – così come descritte dalle segnalazioni – intente a scardinare l’ingresso degli Uffici.

Gli agenti, pertanto, provvedevano subito a bloccarli ed ad identificarli, notando nel frattempo che sulla porta erano già presenti segni di bruciature e di effrazioni sulla serratura dell’ingresso; per quanto accaduto, decidevano di sottoporre a perquisizione personale, direttamente sul posto, i due soggetti – S.L. di 33 anni e S.D. di 37 anni, entrambi di nazionalità georgiana, in Italia senza fissa dimora.

L’esito della ricerca dava esiti positivi, in quanto, nelle tasche dei due georgiani, venivano rinvenuti numerosi oggetti atti allo scasso tra i quali: tronchesi, taglierini, chiavi tipo “pappagallo”, una cesoia ed un accendino – materiale che veniva posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sia S.L. che S.D, già ampiamenti noti alle Forze dell’Ordine virgiliane per vari furti e rapine perpetrati nella nostra Provincia, venivano denunciati per i reati di tentato furto in concorso nonché di possesso di chiavi alterate e grimaldelli. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova sta ora attentamente vagliando la loro posizione sul Territorio Nazionale.

Sempre nella giornata di ieri, a Mantova, una pattuglia appiedata della Polizia di Stato provvedeva a fermare per un controllo tre cittadini georgiani che si aggiravano con fare sospetto nelle vie del Centro Città; dagli accertamenti e dai controlli incrociati con la Banca Dati del Ministero dell’Interno emergeva che uno dei tre, A.N. di 35 anni, era un pluripregiudicato con precedenti per rapina, furto aggravato, minacce, porto abusivo di armi con a carico anche un Avviso Orale emesso dal Questore di Mantova, mentre gli altri due risultavano incensurati.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, alla luce di quanto segnalato, disponeva nei confronti dell’individuo un Decreto di Accompagnamento Immediato alla frontiera. A.N., pertanto, veniva scortato nello stesso pomeriggio di ieri dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura al C.P.R. di Roma – Ponte Galeria, ove rimarrà in attesa di essere rimpatriato quanto prima in Georgia.