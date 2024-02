Torna il Rinascimento a Palazzo della Ragione con “Festa a Corte”

MANTOVA Si chiama “Festa a Corte”, la nuova iniziativa culturale approvata dalla Giunta comunale di Mantova e in programma a Palazzo della Ragione dal 2 marzo al 5 maggio. L’esposizione, curata dall’associazione “Invito a Corte”, proporrà un affascinante viaggio attraverso gli usi e i costumi delle corti rinascimentali e barocche, con un parallelismo altresì con le feste moderne. Attraverso abiti, tessuti e accessori di grande valore storico e artigianale, la rassegna metterà in luce le radici culturali che accomunano le tradizioni di diverse parti del mondo, creando così un ideale collegamento tra Mantova, Roma, Lisbona e Rio de Janeiro.

Si tratta, assicurano da Via Roma, di un’occasione unica per valorizzare Palazzo della Ragione. L’allestimento della mostra sarà curato nei minimi dettagli per rendere Palazzo della Ragione un luogo di scoperta e di apprendimento per cittadini, turisti e soprattutto per le nuove generazioni. L’obiettivo è infatti quello di avvicinare il pubblico, compreso quello più giovane, al patrimonio culturale della città in modo coinvolgente e interattivo.

Si tratta di un’iniziativa di ampio respiro e a costo zero per le casse comunali. L’associazione “Invito a Corte” si farà infatti carico di tutte le spese relative alla realizzazione e allestimento della mostra, non essendo prevista alcuna spesa in capo all’amministrazione. L’unica integrazione al biglietto d’ingresso ordinario sarà di 5 euro per l’intero e 3,50 euro per il ridotto. La mostra “Festa a Corte” si preannuncia quindi come un evento di grande spessore culturale e turistico, capace di attrarre visitatori sia da tutta Italia che anche dall’estero. Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza di Palazzo della Ragione e immergersi nell’atmosfera magica delle feste di corte.