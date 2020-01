Il 31 gennaio il M5S svela il suo candidato sindaco a Viadana

VIADANA – Con l’inaugurazione dell’Officina delle Idee svoltasi ieri in via Cavallotti 10, la base del M5S da qui all’election day, i 5 stelle hanno ufficialmente aperto la campagna elettorale. Tuttavia bisognerà aspettare il prossimo 31 gennaio per conoscere il nome del candidato sindaco.

Negli interventi del capogruppo al Palazzo Matteotti Alessandro Teveri – presente con il consigliere Monica Susi Foti – e dell’attivista Stefano Capaldo, è stata ribadita l’intenzione di partire dalle idee, intercettare istanze, proposte e suggerimenti espressi dai cittadini per perfezionare un programma da sottoporre agli elettori per rilanciare Viadana. «Siamo maturi e abbiamo le spalle larghe per governare un Comune importante come questo»: ad affermarlo, alla luce dell’esperienza maturata in questi dieci anni dal gruppo di Viadana, è il consigliere regionale Andrea Fiasconaro, presente assieme al collega Marco Degli Angeli. «Il nostro – ha dichiarato Teveri – sarà un candidato del M5S. Ci candidiamo per arrivare al ballottaggio e cercheremo di lavorare in questa direzione. La nostra lista è pronta da mesi, ora stiamo costruendo idee, programma e progetti per Viadana».

Ancora una volta il Movimento ha ribadito l’intenzione di smarcarsi dai protagonisti di pregresse esperienze amministrative, mentre rimane l’apertura ad altre sensibilità civiche: nessun apparentamento con chi ha governato Viadana in passato. Un segno di discontinuità forte, deciso e rimarcato rispetto agli esecutivi targati Pd o Lega, forze politiche i cui capi d’accusa “citati” da Capaldo sono stati rispettivamente la cementificazione selvaggia e la gestione del cantiere del Palafarina. Come noto da tempo, partita chiusa con lo schieramento che sosterrà Fabrizia Zaffanella – appoggiata dai dem – e con la coalizione di Nicola Cavatorta, candidato della Lega. «Il nostro percorso – sottolinea Teveri – prevede un incontro costante con tutte quelle componenti della società civile, associazioni e cittadini che intendono fare proposte per Viadana». Alla partecipata inaugurazione, oltre a Fabrizia Zaffanella, presente anche Gianni Fava, sostenitore di Viadana Davvero.

LORENZO COSTA