Calcio 3a Categoria – Pasetti: “Rapid Olimpia, è già una stagione doc”

Rivarolo E’ una stagione eccellente per la Rapid Olimpia. La prima squadra è seconda nel girone cremonese e ha accorciato le distanze su La Piccola Atene. Mentre la Juniores guida la classifica del campionato provinciale con 8 punti di vantaggio sulla River. «La vittoria con l’Esperia non ha bisogno di essere spiegata – afferma il responsabile Franco Pasetti – il risultato parla da solo e sono contento per i ragazzi perché il destino è nelle nostre mani. Siamo a due punti dalla capolista Piccola Atene e non dobbiamo più sbagliare. Mal che vada ci giocheremo lo scontro diretto alla quartultima giornata». «Dal canto nostro – prosegue – ci stiamo mettendo a posto. Nelle ultime gare è rientrato qualche infortunato, mentre il neo acquisto D’Ambrosio si è subito integrato, andando in gol appena subentrato. Nel calcio serve anche fortuna, ma quello che importa è la volontà e voglia del gruppo nel crederci fino alla fine. Quest’anno il campionato è molto corto e combattuto; tutte possono dire la loro, ma credo che alla fine ce lo giocheremo all’ultima giornata». Domenica ci sarà la trasferta a Cremona contro il Casalbuttano fuori classifica. «Sarà comunque un test importante, lo sfrutteremo per valutare i nuovi e recuperare gli infortunati. Loro sono fuori classifica, ma non per questo ce la daranno vinta facilmente». «Abbiamo avuto difficoltà alla fine del girone d’andata – conclude Pasetti – il pareggio con La Piccola Atene al 97’ e la sconfitta con la Canottieri Baldesio al 94’ ci hanno buttati giù. Da lì in poi abbiamo ripreso a vincere e vogliamo continuare così fino alla fine perché l’obiettivo è quello di salire in Seconda».