Tre webinar sul futuro: Welfare di comunità, laboratori e innovazione sociale

MANTOVA In occasione della chiusura dei due anni di sperimentazione del progetto Lunattiva, il Comune di Mantova ha organizzato il webinar dal titolo “Welfare di comunità – Dal progetto Lunattiva alle strategie operative per il futuro” strutturato su tre incontri. Gli interventi programmati, ai quali seguiranno momenti di dibattito aperto, saranno un’occasione di riflessione e confronto costruttivo sulle best practices attuate e sulle prospettive di sviluppo futuro, anche attraverso uno sguardo sulle progettualità innovative in essere in altri territori.

Il programma prevede il primo incontro lunedì 7 dicembre, dalle 15 alle 17, “Welfare di comunità: strategie operative del Comune di Mantova” con gli interventi da parte dell’assessore ai Lavori pubblici, quartieri, politiche per la casa Nicola Marinelli (L’esperienza di Lunattiva), Mariangela Remondini del settore Welfare (Nuove criticità nel post-emergenza), dell’assessore alle Politiche per la famiglia e la genitorialità Chiara Sortino (Welfare partecipato: il nuovo centro per le famiglie “Insieme”) e dell’assessore al Welfare Andrea Caprini (Le progettualità in corso e gli obiettivi futuri).

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 9 dicembre, dalle 15 alle 17,

“I laboratori sociali: esperienze a confronto” che vedrà gli interventi di Susanna Scotti e Alberto Fusar Poli del Circolo Acli Crema Aps (Il cambiamento interpretato tra spazi comuni, reti territoriali e politiche locali), della ricercatrice Alice Boni (Uno sguardo di insieme sull’esperienza dei Laboratori sociali: insegnamenti e prospettive di sviluppo) e di Lorenzo Tornaghi del Csv Lombardia Sud coordinatore Area Animazione Territoriale (Lo sviluppo di modelli operativi in rete).

L’ultimo appuntamento webinar sarà mercoledì 16 dicembre, sempre dalle 15 alle 17, con “La co-creazione di processi di innovazione sociale” al quale interverranno Paolo Grassi e Ida Castelnuovo del Politecnico di Milano (Mapping San Siro e Off Campus: ricerca e azione a Milano attraverso l’approccio degli Urban Living Lab), la professoressa Chiara Mortari dell’Università degli Studi di Brescia (Il ruolo dell’Università nella co-creazione di processi di innovazione sociale: l’esperienza nel quartiere di Lunetta) e Simona Gavioli di Caravan SetUP (L’Arte Urbana come Bene Comune).

Tutti gli incontri saranno moderati da Camilla Federici (Smartidea Srl), coordinatrice del progetto Lunattiva. I tre appuntamenti webinar sono a partecipazione libera e gratuita mediante accesso al link meet: https://meet.google.com/tat-scej-wcf .

Per informazioni e contatti è possibile scrivere a progettolunattiva@gmail.com o telefonare al numero 3371028510.