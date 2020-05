Via Marangoni e via Fernelli interessate da lavori

MANTOVA Il guasto alle tubazioni del teleriscaldamento cittadino, individuato

i giorni scorsi dai tecnici del Gruppo Tea in via Marangoni, si è

rivelato di entità superiore a quella stimata prima di dare corso allo

scavo ed alla riparazione delle tubazioni danneggiate. Per questo

motivo si renderà necessario prolungare la chiusura al traffico

veicolare di via Marangoni fino a venerdì 15 maggio. Compatibilmente

con le condizioni meteorologiche, Tea cercherà di accelerare la

conclusione dei lavori.

AVVISO MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO

Tea Acque comunica che lunedì 11 maggio verranno effettuati lavori di

manutenzione sulla rete dell’acquedotto a Mantova in via Fernelli.

Verrà modificata la viabilità in via Fernelli e nelle vie limitrofe e

potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura alle utenze

acquedotto. La società si scusa per i disagi arrecati.