Rugby Top 10 – Viadana battuto nettamente a Padova

PADOVA Nulla da fare per il Rugby Viadana sul campo del Petrarca Padova, al suo esordio in campionato dopo aver saltato le prime quattro giornate causa Covid. Dopo la brillante prova allo Zaffanella di sabato scorso con il Calvisano, era lecito attendersi di più dai ragazzi di Fernandez all’Argos Arena, battuti invece nettamente 24-5.

ARGOS PETRARCA PADOVA-RUGBY VIADANA 24-5

MARCATORI P.t.: 3’ cp Lyle (3-0), 13’ cp Lyle (6-0), 23’ m Cugini (11-0), 30’ m Cugini tr Lyle (18-0). S.t.: 42’ m Bientinesi (18-5), 51’ cp Lyle (21-5), 66’ cp Lyle (24-5)

ARGOS PETRARCA PADOVA Lyle; Fadalti, Colitti, Broggin, Coppo; Zini (67’ Ferrarin), Tebaldi (66’ Panunzi); Cannone, Trotta (Cap.), Nostran (V.Cap.) (54’ Ghigo); Bonfiglio (67’ Catelan), Galetto (66’ Beccaris); Pavesi (67’ Mancini Parri), Cugini (54’ Carnio), Borean. All.: Marcato e Jimenez.

RUGBY VIADANA Zaridze; Panizzi, Ceballos, Quintieri (18’ Mateu), Bientinesi; Apperley (cap) Jelic (45’ Gregorio); Casado Sandri, Wagenpfeil, Cosi; Caila, Mannucci (49’ Boschetti); Sassi (57’ Novindi), Ribaldi (52’ Silvestri), Denti (45’ Schiavon). All.: Fernandez.

ARBITRO Bottino (Roma). Assistenti Frasson (Treviso) e Russo (Milano). Quarto Uomo: Toneatto (Udine).

NOTE Giornata ventosa, match a porte chiuse. Calciatori: Lyle 5/8 (Argos Petrarca), Ceballos 0/1 (Viadana). Cartellini: p.t. 22’ giallo a Denti (Viadana), 27’ giallo a Bientinesi (Viadana). Man of the Match: Cugini (Argos Petrarca). Punti in classifica: Argos Petrarca 4, Rugby Viadana 0.