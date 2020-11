Tutela degli anziani, Auser in aiuto con spesa e farmaci a domicilio

MANTOVA – Consegna della spesa e dei medicinali a persone anziane: sono servizi che fanno parte del Piano Mantova del Comune. Una componente di tale progetto è realizzata in collaborazione con Auser provinciale. Che non solo di questa iniziativa si occupa, ampliando il proprio impegno alla tutela sociale della terza età, come spiegato dal presidente Auser Edoardo Chiribella e dalla coordinatrice dei progetti Paola Radaelli. Per quanto riguarda la consegna a domicilio della spesa, partita pochi giorni fa, la domanda giunge ai servizi sociali, che verificano i requisiti dei richiedenti: persone anziane che non abbiano una rete parentale con la possibilità di seguirli costantemente. Ai volontari di Auser vengono passati i numeri di telefono, per contattare gli interessati e prendere la lista della spesa, consegnata poi a domicilio dai volontari di Alcenero e Arci. Una attività che offre maggiore serenità alla gente nella propria abitazione e a tutti i familiari, sotto l’egida del Centro servizi volontariato e del Forum del terzo settore. Ma le telefonate dei volontari di Auser servono pure per implementare la lista dei contatti in dotazione all’Associazione, per portare avanti il progetto Filo d’argento, che si svolge nel Mantovano così come su tutto il territorio nazionale. Solo nella provincia di Mantova, infatti, sono circa 8.000 i volontari Auser, che prestano tempo nei 38 centri sul territorio, effettuando in media un centinaio di chiamate giornaliere, solo nell’ambito cittadino. Il servizio si è nel tempo sviluppato, consentendo anche di compiere videochiamate, tramite tablet dato in comodato d’uso a chi ne faccia richiesta e cercando di creare relazioni sociali tra chi faccia parte della rete. Perché le persone contattate sono spesso sole e bisognose di trascorrere il tempo parlando con qualcuno. Nel caso in cui si riveli necessario un altro tipo di intervento, Auser è sempre in contatto con servizi sociali, forze dell’ordine e Azienda ospedaliera. In estate, ad esempio, frequenti sono le telefonate per appurare che la persona anziana non abbia problemi di salute dovuti al caldo, arrivando anche a 20.000 contatti. Il numero da chiamare per richiedere la consegna della spesa o farmaci a domicilio è 0376 376860. Per parlare con i volontari del progetto Filo d’argento il numero è 800995988 da telefono fisso, call center Auser Nazionale. Il servizio funziona dalle 8 alle 20 tutti i giorni.

I volontari di Mantova rispondono dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì.