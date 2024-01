Calcio 3a Categoria – Don Bosco, c’è subito il clou con il Moglia. Culatina: “Siamo pronti”

Ospitaletto Vacanze sportive agli sgoccioli per gli atleti del Don Bosco di Cristian Scaravelli, impegnato nel girone A della Terza categoria mantovana, che domenica 21 riprende il cammino con la prima di ritorno sul terreno del Moglia di Marco Lanfredi staccato di una lunghezza, sconfitto all’andata 2-0. «Subito per quanto ci riguarda una gara che conta in chiave play off – afferma il presidente Marco Culatina -, dal risultato che scaturirà dal campo al termine di questo scontro diretto potremo capire se davvero possiamo aspirare ai play off. Direi che sono un nostro obiettivo: mi reputo molto contento del cammino e del comportamento della squadra nell’andata, soprattutto nelle ultime sei gare ha fatto molto bene, chiudendo il cammino col successo in casa della Mantovana. Ritengo molto importante aver inserito nell’organico un bomber di caratura come D’Amico, un valore aggiunto per il Don Bosco che farà il possibile per chiudere nelle prime cinque posizioni».