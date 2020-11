Fuori senza giustificato motivo: multati a Viadana

VIADANA – Continuano i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Viadana per verificare il rispetto delle norme anti-contagio attualmente in vigore nel territorio, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti ed il traffico.

Controlli che si sono svolti anche nella serata di venerdì quando sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali; in particolare i controlli si sono concentrati sulla Sp 420 a Sabbioneta e sulla Sp 358 a Viadana, dove tutte le macchine di passaggio sono state controllate dai militari.

Verifiche che appuravano come quasi tutti gli automobilisti fermati si stessero spostando per motivi lavorativi. Beccati, però anche tre ragazzi provenienti da Parma che non hanno saputo fornire una giustificazione valida al loro spostamento; per loro è, quindi scattata la sanzione amministrativa per essersi spostati senza giustificato motivo. Per i due giovani è quindi scattata una sanzione da 280 euro se pagata entro 30 giorni.