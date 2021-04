MANTOVA I cittadini che hanno ricevuto un appuntamento per la somministrazione nei punti vaccinali dell’ospedale di Mantova dal 3 aprile in poi dovranno presentarsi lo stesso giorno e orario dell’appuntamento al nuovo polo vaccinale La Favorita (via Melchiorre Gioia 3, Mantova). Le persone che hanno appuntamento nella fascia oraria compresa fra le 20 e le 21 saranno contattate dal personale di ASST per riprogrammare la seduta, in quanto il nuovo il nuovo hub vaccinale è aperto fino alle 20.