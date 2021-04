Tennis – Al via le qualificazioni del Tpra Challenge

MANTOVA Nonostante la Zona Rossa il tennis non si è fermato e i tesserati Fit Agonisti, regolarmente iscritti a tornei inseriti nell’elenco delle manifestazioni approvate dal Coni in quanto di preminente interesse nazionale, possono continuare ad allenarsi in vista di tali gare. Al momento non vi sono in programma sul nostro territorio tornei Fit di Seconda, Terza e Quarta Categoria o tornei giovanili. A breve sarà pronto il calendario provvisorio e nel frattempo per ravvivare il movimento tennistico locale sono stati organizzati una serie di gare del circuito Fitpra. In particolare a Mantova si sono svolti alcuni tornei inseriti nella Fase 1 del Campionato Italiano dedicato agli agonisti con classifica Fit massimo 4.2 e nati dal 2006 in su. I praticanti in regola con tutti i requisiti hanno potuto disputare i loro tornei nel massimo rispetto dei protocolli anti-Covid e in ottemperanza del Decreto legislativo vigente. Nelle manifestazioni che si sono svolte in provincia di Mantova a marzo il numero totale è stato di 123 iscritti, provenienti dai circoli virgiliani e dalle province limitrofe. La fase 1 del Campionato Italiano Fitpra è terminata domenica 28 marzo. I risultati finali: Asd Gazoldo AllStar femminile (7 iscritte): Beatrice Mauri (Osio Tennis Project Bg) b. Silvia Ferri (Tc Roverbella) 4-2 4-3. Asd Gazoldo AllStar maschile (32 iscritti): Andrea Mazzocchi (Tc Mantova) b. Marco Davolio (Tc Pegognaga) 4-3 4-3. Tc Ostiglia AllStar maschile (21 iscritti) 13-14: Marco Davolio (Tc Pegognaga) b. David Sighel (Tc Mantova) 4-2 1-4 10-8. Tc Goito AllStar maschile (63 iscritti): Lorenzo Bonizzi (Tc Goito) b. Luca De Ambrogi (Ct San Giorgio) 4-1 2-4 10-7. A partire da questo weekend ogni settimana ci sarà una nuova serie di tornei denominata Qualificazioni Campionato Nazionale Fitpra Gazzetta Tpra Challenge (inserito nell’elenco Coni tra le manifestazioni di interesse nazionale con termine il 12 settembre): Tc Pegognaga sabato e domenica AllStar maschile; Mutti&Bartolucci 17 e 18 AllStar maschile e femminile; Tennis Suzzara 17 e 18 AllStar maschile; Poggio Rusco 24 e 25 AllStar maschile; Mutti&Bartolucci 24 e 25 AllStar maschile e femminile; Tc Quistello 1 e 2 Maggio AllStar maschile; Tennis Gonzaga 8 e 9 AllStar maschile.