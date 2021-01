Unlock #restART: soddisfazione per la prima edizione, ora si lavora al catalogo

MANTOVA – Unlock #restART: 39 artisti per 39 spazi nel centro cittadino, diventati per l’occasione luoghi espositivi per le opere di intrepidi creativi. Persone e realtà produttive che si sono messe a disposizione del progetto ideato da Francesca Maccari, la quale, con Matteo Sganzerla, ha realizzato in tempi brevissimi una iniziativa in grado di animare la città e di generare lavoro, interesse e vivacità, nell’ambito di una situazione statica e assai complicata.

Ora che (quasi) tutti i lavori installati nelle vetrine sono stati spostati, Francesca Maccari traccia un bilancio dell’evento, positivo grazie al buon numero di artisti e di esercizi che hanno subito mostrato curiosità e passione per l’esordio di una manifestazione che si vorrebbe ripetere in futuro. Magari con qualche cambiamento, ma facendo tesoro della precedente esperienza.

Che, nel frattempo, sta per essere immortalata, attraverso la pubblicazione di un catalogo cartaceo, reso possibile dal sostegno del Comune di Mantova e altri sponsor.

“L’attività di Unlock non si ferma, – chiarisce l’ideatrice Francesca Maccari – l’auspicio è quello di arrivare a una rassegna che veda coinvolti in modo massiccio associazioni e sostenitori, per dare maggiore visibilità al progetto e ampliarlo.

Alcuni dei negozi che hanno ospitato le opere, ad esempio, hanno filiali anche fuori Mantova, quindi sarebbe stimolante pensare di diffondere l’iniziativa in città diverse con differenti artisti, chiamati con una open call, per dare vita a un programma più strutturato e a lavori mirati e studiati per essere collocati in posti precisi. Altro fattore da tenere in considerazione sarebbe la possibilità di piazzare le opere pure in location al di fuori del centro storico.

Unlock è stato un esperimento fortunato, per il quale abbiamo subito trovato una vasta collaborazione. È stato comunque molto faticoso e impegnativo portare avanti questa occupazione, in un periodo così incerto, però è stata una grande soddisfazione riuscire anche a vendere numerosi lavori in esposizione, a dimostrazione dell’attenzione da parte del pubblico. Il nostro proposito, a maggior ragione, prosegue, con la compilazione del catalogo e con la possibilità di acquistare i lavori ancora disponibili, visibili sui canali instagram e facebook di Unlock #restART.”

I partner di Unlock #restART sono: Pantacon Creative Lab Mantova, N’uovo, R84 Multifactory, Macfra Macfra e Comune di Mantova. Oltre, naturalmente, agli esercizi commerciali e agli artisti che hanno preso parte alla rassegna, qui di seguito nominati: Federica Aiello Pini; Arche 3D; Giulia Flavia Baczynski; Federico Bassi; Davide Barbieri; Federico Belleli; Caterina Borghi; Alessandra Bozzellini; Flavio Bregoli; Roberta Busato; Claudio Cermaria; Emanuela Cerutti; Cristina Fontanesi; Sebastiano Genovesi; Giuseppe Gradella; Marta Lonardi; Giuseppe Luzzi; Nicola Malaguti; Matteo Masali; Marco Masotto; Claudia Melegari; Federica Menozzi; Dario Moretti; Vincenzo Paonessa; Massimo Pasolini; Ermanno Poletti; Paola Ponti; Flora Rabitti; Pietro Sanguanini; Stefano Santi; Carlo Scaini; Paolo Serra; Matteo Sganzerla; Andrea Sterpe; Nicole Tecchio; Arianna Trentin; Chicca Vischi; Anna Volpi; Simone Zambreri.