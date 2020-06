A Casa Andreasi serata con il primo violino dell’Ocm Carlo Fabiano

MANTOVA Giovedì 25, a Casa Andreasi (via Frattini,9 – ore 21.00) inizieranno le “Serate in giardino” , dedicate quest’anno a Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita.

Nel corso della serata il Maestro Carlo Fabiano, direttore artistico e primo violino concertatore dell’Orchestra da Camera di Mantova, intervistato da Roberto Chittolina, musicologo e critico musicale, ripercorrerà il più che ventennale approccio beethoveniano dell’Ocm: un percorso pressoché integrale nel repertorio sinfonico e concertistico del geniale compositore tedesco. Emergeranno le motivazioni delle scelte compiute dall’Orchestra e da chi con lei collaborò – direttori e solisti – in un quadro di confronti mirati a tracciare un ideale e moderno profilo del Maestro di Bonn.

L’esperienza di Carlo Fabiano, non solo all’interno e alla guida dell’Ocm, ma anche di qualificato docente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, offrirà una valida definizione di quello che fu chiamato “Progetto Beethoven”, che si vuole rievocare come omaggio al grande compositore e, nello stesso tempo, come segnale di volontà di ripartenza dopo il lungo silenzio a cui la musica dal vivo è stata costretta dalla pandemia.