Casalromano, giovedì lo spettacolo di burattini ‘Transylvania Circus’ del Teatro Teatro delle Dodici Lune in Biblioteca comunale

CASALROMANO Appuntamento stasera alle 21 presso la Biblioteca comunale con Il Teatro delle Dodici Lune che presenta lo spettacolo di burattini dal titolo “Transylvania Circus”, nell’ambito dell’edizione 2021 del Festival dell’Invisibile: rassegna internazionale di arti performative per la direzione artistica dell’acquanegrese Amneris Bendoni. Il festival proporrà una tappa in ognuno dei Comuni fondatori dell’Associazione Aquila e il Leone: Casaloldo, Casalromano, Ceresara, Gazoldo d/Ippoliti, Mariana Mantovana, Piadena e Calvatone. L’associazione L’Aquila e il Leone, che si prefigge l’ambizioso obiettivo di valorizzare le realtà culturali, artistiche, storiche e paesaggistiche del territorio, ha da anni trovato nelle arti performative una modalità vincente per avvicinare un pubblico variegato, di ogni fascia d’età, accomunato dal desiderio di lasciarsi stupire, facendosi condurre in un luogo incantato dove la voglia di ascoltare, incontra la voglia di raccontare. Sorprendenti esibizioni, completamente gratuite, animeranno luoghi suggestivi anche se poco noti dei nostri territori che per l’occasione si trasformeranno in inattesi teatri naturali. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e, a causa delle norme anticovid, l’ingresso degli spettatori sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima dei posti disponibili. Per questo motivo si consiglia la prenotazione al numero 338-4130607 oppure via email a: ass.aquilaeleone@gmail.com.

Paolo Zordan