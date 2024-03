Una 40enne rapinata del cellulare mentre porta a spasso il cane

MANTOVA Una 40enne scippata del cellulare mentre portava a spasso il cane di sera, un furto sventato grazie al sistema d’allarme. Sono gli ultimi episodi di microcriminalità registrati a Mantova nelle scorse ore. Il primo è accaduto poco dopo le 23 di ieri in via Santi Martiri, zona Famedio. Una donna che stava portando a spasso il proprio cane è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto in sella a una bicicletta che le ha strappato di mano lo smartphone per poi dileguarsi. Intorno alle 3.30 di oggi è scattato l’allarme del bar Il Cerchio di piazza Virgiliana. Il titolare si è precipitato sul posto in attesa dell’arrivo della Polizia e ha sorpreso un ladro che cercava di entrare forzando una finestra. Lo sconosciuto è fuggito prima di riuscire a entrare ma anche prima che arrivassero gli agenti della Volante.