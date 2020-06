Mazzali firma mozione per aiuti ai taxisti

MANTOVA Ho firmato oggi la mozione presentata dai Consiglieri Bastoni, Monti e Scurati, con la quale si impegna la Giunta regionale a stanziare aiuti economici a sostegno del trasporto pubblico non di linea per superare la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus – così afferma la Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia Barbara Mazzali, membro della Commissione regionale Trasporti.

“Durante tutto il periodo di emergenza Covid-19, anche in pieno lock down, i taxisti hanno garantito, a loro rischio e pericolo, il trasporto pubblico, dimostrando una grande abnegazione al proprio lavoro ed un encomiabile senso civico.

Nonostante la penuria di clienti, infatti, hanno presidiato ogni giorno le strade della nostra città. C’è anche chi ci ha rimesso la vita, come il povero Beppe, in piena pandemia, si occupava di riportare a casa i medici dell’Ospedale San Paolo di Milano, impegnati nei reparti Covid.

“I taxi che a tutt’oggi, quotidianamente, vediamo fermi nei posteggi a loro riservati in attesa di rari clienti sono una fitta al cuore e restituiscono la fotografia di una cruda realtà conseguenza di una profonda crisi che sta logorando tutti.

Per questo – conclude la consigliera regionale Mazzali – visto quanto NON sta facendo il governo degli annunci, riteniamo che come Regione sia nostro dovere, nei limiti del possibile, sostenerli ed aiutarli”