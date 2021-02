In tv per la gara di cucina con i prodotti tipici mantovani

SOLFERINO/ CASTIGLIONE- Dai fornelli del suo ristorante di Castiglione alla tv per portare in scena i prodotti tipici della provincia di Mantova. Oggi alle 19.30 la 34enne Ada Spazzini, originaria di Solferino, chef e titolare del ristorante Boona’s, a due passi dall’ospedale castiglionese, sarà su Tv 8 nel corso del programma “Cuochi d’Italia”. Si tratta di una sfida nel corso della quale cuochi e chef provenienti da varie parti d’Italia, in rappresentanza della propria regione e della propria provincia, sono chiamati a portare alcuni piatti tipici. La puntata di questa sera è stata registrata già qualche tempo fa.

«Non posso anticipare nulla su come sia andata – afferma la chef solferinese – però posso dire che per me è stato un grande onore venire chiamata in tv in rappresentanza di tutta la regione Lombardia. A causa dell’attuale situazione sanitaria era possibile portare con sé solamente un proprio congiunto e così ho deciso di portare mio padre, che è sempre stato appassionato di cucina. In termini culinari, ho voluto presentare tre piatti tipicissimi, ma uno leggermente rivisitato: il pollo alla Stefani, la sbrisolona e i tortelli di zucca con pasta impastata con il cacao. Un piatto tipico leggermente rivisitato che però ho visto ottenere un buon riscontro. Sono stata davvero contenta – conclude Spazzini – di partecipare alla trasmissione, anche perché ero chiamata a rappresentare tutta la Lombardia. È stata una bella emozione».