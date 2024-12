A teatro si condividono cibo ed esperienze, sabato e domenica a Corte Maddalena

MANTOVA – Molto atteso, e già sold out, l’appuntamento conclusivo della rassegna di drammaturgia contemporanea “Sul Confine”, con “Teatro da mangiare?” spettacolo storico del Teatro delle Ariette, di Paola Berselli e Stefano Pasquini, regia Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini, in scena sabato (ore 20) e domenica (ore 12.30) presso Sala Maddalena, sede operativa di Carrozzeria Orfeo, in Via Pilla 53 a Curtatone.

Concepito nel 2000, dal suo debutto a oggi, lo spettacolo ha effettuato oltre 1000 repliche in giro per l’Italia e l’Europa. Da allora tante cose sono cambiate, ma continua a sorprendere la forza contagiosa di questa pubblica confessione autobiografica. Attorno al grande tavolo, dove si ritrovano insieme attori e spettatori per condividere il tempo di un pranzo o di una cena, succede qualcosa di unico: un rito così profondamente umano da catapultarci nella disarmante verità delle nostre vite. Preparando e consumando un vero pasto, in cui si mangiano le cose coltivate nella loro azienda agricola in Valsamoggia, le Ariette raccontano la loro singolare e unica esperienza di contadini-attori.

Domenica 15 dicembre, alle 11, a Corte Maddalena, presso la Mantua Farm School, ad ingresso gratuito, prima dello spettacolo, sarà presentato il libro “Territori da cucire 2015-2022. Un progetto del Teatro delle Ariette per la comunità” (Titivillus, 2023) a cura di Raffaella Ilari e Laura Bevione, il racconto delle prime otto edizioni del progetto di teatro di comunità che il Teatro delle Ariette, ogni mese di luglio, conduce nelle piazze del Comune di Valsamoggia (Bologna). Un’occasione per riflettere sul rapporto tra teatro, territori e comunità.

Il Teatro delle Ariette è la compagnia del teatro da mangiare e dell’autobiografia. I loro spettacoli affrontano temi sul rapporto dell’uomo con le materie prime, gli animali, gli altri uomini e la terra, cercando una condivisione profonda tra attori e spettatori. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Anct – Associazione Nazionale Critici di Teatro.

“Sul Confine”, rassegna di drammaturgia contemporanea, è ideata e promossa da Carrozzeria Orfeo, all’interno di Corte Distanze. Progetto di Prossimità Culturale, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando «Avviso Unico Cultura 2024» e di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando «Per la Cultura 2022», con il patrocinio del Comune di Curtatone, in collaborazione con Mantua Farm School, 4D Teatro, Teatro all’Improvviso. Biglietto unico a 25 euro comprensivo di cena o pranzo, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (max 30 commensali per replica). Si consiglia la prenotazione al numero 349 1984615 (anche WhatsApp) o alla email salamaddalena.mn@gmail.com. Informazioni: gli spettacoli si svolgono presso Sala Maddalena, corte Maddalena, via Pilla 53 – Curtatone (Mantova). Sito https://www.carrozzeriaorfeo.it/rassegna-sul-confine/.