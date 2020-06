Calciomercato dilettanti – Dinamo scatenata: in 6 nel mirino

MANTOVA Parecchie le trattative avviate, in Seconda Categoria sembra essere scatenata la Dinamo Gonzaga per rinforzare l’organico da consegnare al confermato Rossetti: interessano Riccardo Bottura, Vincenzo Granato e Yassine El Hatimi, rispettivamente difensore, centrocampista e attaccante del Moglia, Giovannini estremo difensore della Futura Dosolo, Michele Maccari centrocampista della Ceresarese e Samuele Dall’Acqua dal Porto. Potrebbe ritornare nei biancorossi della Bassa Samuele Ferraresi , inattivo nell’ultima stagione. L’attaccante Lorenzo Negri potrebbe lasciare il Pomponesco, domani è previsto l’incontro col centrocampista Mattia Poma della Povigliese, che ha militato sia nei rivieraschi che nel Viadana.

Flash dalla Terza Categoria: l’ex allenatore della prima squadra del Segnate Sandro Modenesi non rimarrà in forza ai granata per quanto riguarda le giovanili. Il tecnico valuterà proposte di una prima squadra di categoria.