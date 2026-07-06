Pugilato – La Mantova Ring fa il pieno al Drasso Park

PORTO MANTOVANO Una serata di grande sport, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato la riunione di boxe organizzata sabato sera al Drasso Park di Porto. Un folto pubblico, composto da giovani, appassionati e diverse famiglie ha assistito al “Gran Galà di Boxe Olimpica”, voluto dalla Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova, in collaborazione con la nuova gestione del parco a firma Cooperativa La Quercia e Alce Nero. L’evento sportivo ha rappresentato un importante punto di partenza per gli organizzatori, soddisfatti della riuscita della manifestazione ma già proiettati verso la prossima edizione, pensando di introdurre anche qualche novità. Sul ring allestito sono andati in scena nove incontri dilettantistici combattuti ed equilibrati. Nel primo match, ha vinto ai punti Ibrahim Nasrallah (Boxe Guastalla) su Manuel Invidia (Olimpia Boxe Carpi). Mattia Bozzi (Olimpia Boxe Carpi) contro Aslam Benaser (Nicotera) è finita in parità. Nel femminile, (U15) Chloe Fiandri (Boxe Sassuolo) è stata sconfitta da Alice Andarle (Lions Trento) ai punti. E’ terminata dopo una ripresa la sfida tra Nicolò Farradacco (Boxe Sassuolo) e Sebastiano Grieco (Lions Trento): ha vinto l’emiliano per infortunio a Grieco nella prima ripresa. U17: Leon Herrero (Promo Boxe) ha vinto ai punti contro Jasin Kamili (Boxe Guastalla). Buona gara di Francesco Turrina (Mantova Ring) che ha battuto ai punti Emanuele Giordano (Boxe Sassuolo). Omar El Housni (Boxe Guastalla) ha superato Mohamed Zuima (Boxing Club Medicina) ai punti. Nell’Elite, Davide Fertonani della Mantova Ring ha perso contro Akram Boukart (Nicotera): sospensione cautelare all’inizio della terza ripresa. Nulla da fare pure per Rei Gabrieli (Boxe Mantova): sospensione per problemi alla caviglia e vittoria quindi per Omar Talegiouti (Boxe Sassuolo).

Grande la soddisfazione degli organizzatori al termine della manifestazione. «La risposta del pubblico è stata davvero positiva – spiega il maestro Di Padova – C’era davvero tanta gente, molte famiglie e giovani interessati allo spettacolo offerto sul ring dai pugili. Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo molto contenti del risultato. Questo è stato un anno zero, ma abbiamo già gettato le basi con la Cooperativa La Quercia e Alce Nero, che gestiscono il Drasso Park, per una seconda edizione ancora più ricca, con diverse novità». Presente alla serata anche il vice sindaco di Porto Roberto Mari, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’importanza di ospitare eventi sportivi di questo tipo sul territorio. E’ stata sfruttata una location che si addice a manifestazioni così. Di Padova sottolinea inoltre come tutto si sia svolto senza problemi: «È andato tutto per il meglio. Anche tavoli e sedie predisposti all’aperto per la cena sono andati sold-out. Il clima ci ha aiutato: non faceva troppo caldo e il pubblico ha potuto godersi la serata in un’atmosfera piacevole. L’entusiasmo del pubblico ci dà ancora più motivazione per continuare a organizzare riunioni all’aperto». Tornando ai pugili, se Fertonani non ha brillato sul quadrato, può comunque essere soddisfatto di un risultato ottenuto negli ultimi giorni. Il giovane pugile sabato scorso a Roma ha sostenuto con successo l’esame per diventare aspirante tecnico. «Mi congratulo con lui – conclude Di Padova – E’ un momento importante per la palestra perché così potrà dare una mano a me e a Federico Peroncini nel seguire i più giovani. E ovviamente per lui può essere l’inizio di una bella carriera da allenatore. Avanti così».