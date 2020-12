Casalromano, i bambini addobbano l’albero di Natale della biblioteca

CASALROMANO. Nell’impossibilità di riunire i bambini, come consuetudine, nel giorno della festa dell’Immacolata, per creare lavoretti per addobbare l’albero di Natale, la bibliotecaria Emanuela Contessa ha proposto di crearli a casa e di portarli singolarmente all’albero di Natale posto davanti alla biblioteca. “Una tradizione che per Casalromano è molto radicata e, grazie alla nostra bibliotecaria – commenta l’assessore ai servizi sociali, scuola e sport Annalisa Bettegazzi – non si è persa. Non abbiamo potuto premiare i bambini che hanno partecipato al Concorso di Lettura estivo. Durante le vacanze, ci complimenteremo con i nostri giovani lettori sulla piattaforma virtuale, dando loro l’appuntamento per la consegna dei premi in tempi migliori. È forse banale – continua l’assessore Bettegazzi – dire che questo è stato un anno difficile. Ci sono mancate le consuetudini e le certezze su cui si basava la nostra vita. Nel nostro piccolo, si è voluto continuare quel delicato contatto con l’utenza che ha sempre caratterizzato la nostra biblioteca”. In questo modo, gli anziani hanno trovato sulla porta di casa un bel libro per allietare le lunghe giornate casalinghe e i bambini hanno riempito le loro giornate di lavoretti, storie e libri.

Rosalba Le Favi