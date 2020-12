Il 15esimo Nebbia gialla dal 16 al 18 aprile

SUZZARA Gli amanti dei generi letterari del vasto universo del crime, dal giallo al noir, passando per il poliziesco e il thriller, adesso possono proprio dirlo: “Habemus data!”. Il riferimento è a uno dei festival fiore all’occhiello della letteratura legata a questi generi, il Nebbia Gialla di Suzzara che, curiosità, è stato l’ultimo appuntamento culturale in presenza a livello nazionale prima delle chiusure totali del primo, purtroppo indimenticabile, lockdown. Il fondatore della kermesse, lo scrittore suzzarese Paolo Roversi, aveva detto senza mezzi termini che Nebbia Gialla non si sarebbe fermato e che ci sarebbe stato nel 2021; è stato di parola. La quindicesima edizione festival, infatti, si svolgerà nella città del Premio dal 16 al 18 aprile. Ovviamente, è ancora troppo presto per conoscere i nomi dei partecipanti ma, trattandosi di una rassegna che ha raccolto, negli anni, personaggi del calibro di Antonio Fusco, Maurizio De Giovanni, Sandrone Dazieri, Massimo Polidoro e Piergiorgio Pulixi, senza dimenticare i tantissimi autori internazionali, è logico che anche questa volta il livello degli ospiti sarà elevato. A gennaio, inoltre, saranno lanciati i bandi dei premi letterari legati al festival, per le opere edite e inedite. (f.b.)