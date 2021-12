Concerti della Domenica. Pagine di grande musica per il successo del Quartetto Arpe Diem al Bibiena

MANTOVA Pagine musicali bellissime, tra le più amate dal grande pubblico, affidate al fascino sonoro dell’arpa, hanno deliziato il pubblico del Bibiena, domenica pomeriggio, in occasione del concerto conclusivo della VI stagione di MantovaMusica. Protagonista di quest’ultimo appuntamento della rassegna Concerti della Domenica, il Quartetto Arpe Diem, composto da Duccio Lombardi, Federica Sainaghi, Donata Mattei e Davide Burani, che ha proposto un piacevole itinerario tra grandi temi musicali nelle brillanti ed originali trascrizioni per quattro arpe. Strumento dalla struttura decisamente particolare, con le sue 47 corde e 7 pedali, l’arpa sa esprimere una vasta gamma di suoni che vanno dai più delicati, con toni acuti che evocano quelli del pianoforte, fino a timbri potenti e profondi, ma sempre con quella sfumatura vellutata che la caratterizza. E l’insieme di quatto arpe, come nel caso del concerto di domenica intitolato “Arpe all’Opera”, riesce egregiamente ad affrontare anche la complessità delle partiture per orchestra dando vita ad un’affascinante pluralità di voci. Lo ha brillantemente dimostrato il Quartetto Arpe Diem con un programma interamente dedicato a trascrizioni di celebri opere iniziando con una fantasia di arie da La Traviata di Giuseppe Verdi (1813-1901) per proseguire con l’efficace riproduzione delle atmosfere accattivanti di una selezione dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi (1678-1741). Con il Walzer da La Bella Addormentata e la suite da Lo Schiaccianoci di Pyotr Ilyich Tschaikovsky (1840-1893) le accurate interpretazioni dei quattro arpisti hanno aperto uno sguardo sul mondo idilliaco della danza classica per passare, poi, alle vivaci inflessioni iberiche con Malagueña e Andalucía di Ernesto Lequona (1895-1963). Calorosissimo l’apprezzamento del pubblico anche per la conclusiva suite dei temi più noti della Carmen di Georges Bizet (1838-1875) espresso con lunghi, meritati applausi a cui Davide Burani, Donata Mattei, Federica Sainaghi e Duccio Lombardi hanno risposto, fuori programma, con una divertente interpretazione di Jingle Bells, gradito omaggio natalizio. La stagione 2022 di MantovaMusica prenderà il via venerdì 14 gennaio con il concerto inaugurale del violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del 1° premio al Concorso Paganini. (gmp)