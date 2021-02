Lavori per un anno e mezzo: acquedotto a Rodigo

RODIGO – Questa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete idrica di Rodigo. I lavori, del costo complessivo di un milione e 900mila euro, importo interamente a carico di Sicam srl, prevede la posa di 6,5 chilometri di condutture e dovranno concludersi entro un anno e mezzo.

Contestualmente proseguono e sono in avanzato stato di esecuzione i lavori per l’adduttrice Gazoldo-Rodigo che servirà ad alimentare la rete acquedottistica di Rodigo e sono in corso di progettazione la condotta adduttrice che arriverà a Rivalta e la rete di distribuzione di Rivalta. L’acqua che sarà distribuita a Rodigo proviene dala condotta Guidizzolo-Ceresara-Piubega-Gazoldo.

Il Comune ha predisposto una nota informativa per far sì che i cittadini siano debitamente informati e al tempo stesso si scusa per gli eventuali disagi e disguidi che potrebbero venirsi a creare.

Una volta posata la rete stradale verrà effettuato, a seconda dei lavori, un ripristino provvisorio del manto stradale e solo al completo assestamento delle opere verrà eseguito il tappetino finale.

In merito ai singoli allacci il personale di Sicam, che sarà dotato di apposito cartellino di riconoscimento, contatterà direttamente, durante le operazioni di cantiere, ogni singolo cittadino al fine di valutare direttamente in loco il punto più idoneo per la posa del relativo stacco idrico su area