King Kong robotizzato: alla scoperta del mondo dei dinosauri

MANTOVA Dalla Francia arriva per la prima volta in Italia: “Dinosaurs World” la fiera espositiva-didattica di dinosauri robotizzati che propone una trentina di prototipi di dinosauri animatronici a grandezza naturale, oltre all’esclusivo live di “King Kong” robotizzato.

Da quello lungo sedici metri a quell’altro alto 8 e largo 4, sarà possibile ammirarli maestosi all’interno del PalaUnical di Mantova, il 13, 14, 19, 20 e 21 aprile nelle fasce orarie dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, con anche attività dedicate ai più piccoli, laboratori di scavo archeologico, documentari, e area giochi.

grandezza naturale in un paesaggio sonoro coinvolgente.

Per la prima volta in un tour europeo, la mostra vi condurrà in un percorso 100% educativo, da scoprire in famiglia. Saranno offerte attività sui dinosauri.

Un simulatore 8D con sedili dinamici ti porterà nella “Terra dei Dinosauri”. Un laboratorio di scavo archeologico, una sessione di accarezzamento del Triceratopo del film Jurassic World, un film documentario, un Quiz per vincere il diploma di piccolo paleontologo e un’area giochi per i più piccoli con strutture gonfiabili.

Biglietti in prevendita a patire da 12 euro per i più piccoli fino a 14 euro per gli adulti, solo su TicketSms. Prodotta dalla società francese Roger Production, per il tour e l’adv italiana, la fiera “Dinosaurs World”, porta la firma di “Lenny Alvarez”.