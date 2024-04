“I due Foscari”, Marigona Qerkezi al posto di Marina Rebeka

PIACENZA Il Teatro Municipale di Piacenza comunica che la parte di Lucrezia Contarini ne I due Foscari di Giuseppe Verdi, in programma venerdì 3 e domenica 5 maggio per la Stagione d’Opera 2023/2024, sarà interpretata dal soprano Marigona Qerkezi, che sostituisce Marina Rebeka costretta a ritirarsi dalla produzione per motivi di salute.

Nata a Zagabria, Marigona Qerkezi è vincitrice del Leyla Gencer Opera Competition e del Concorso Internazionale ‘Magda Olivero’, finalista al Concorso internazionale Francisco Viñas e vincitrice del Premio speciale “Best under 25” al Concorso Lirico Internazionale di Portofino. Tra i suoi impegni recenti e futuri: Ernani e La bohème al Teatro Lirico di Cagliari; Giovanna d’Arco ed Ernani a St. Gallen; Il trovatore al Festival Verdi di Parma; Anna Bolena a Vilnius; I due Foscari al Carlo Felice di Genova ed alla Fenice di Venezia; Aida a La Coruña, al Teatro de la Maestranza di Siviglia ed a Varsavia; Norma alla Palm Beach Opera ed all’Opera di Francoforte; Nabucco a Savonlinna; Tosca a Copenhagen; Manon Lescaut al Petruzzelli di Bari.