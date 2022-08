Basket Serie A2 – La Staff debutterà in campionato mercoledì 5 ottobre a Forlì. Ufficiale Guerrieri

Mantova La Lnp ha pubblicato il programma della prima giornata del campionato di A2. La Staff Mantova debutterà mercoledì 5 ottobre a Forlì (ore 18). Oggi sarà svelato il calendario completo. Intanto, il club virgiliano ha ufficializzato l’acquisto dell’ala-centro under Lorenzo Guerrieri per il campionato 2022/23 con opzione di rinnovo per il 2023/24.

Completamente ristabilito dagli infortuni, Guerrieri è pronto a mettere in campo tutta la sua intensità e dare profondità al reparto lunghi mantovano. “Gli ultimi due anni sono stati difficili per me. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo e credo che mi aiuterà a superare i momenti difficili in futuro. Ho accolto questa opportunità con grande entusiasmo. Non appena ho saputo della possibilità di venire a giocare a Mantova non ho esitato. Sono davvero molto felice di essere qui”.