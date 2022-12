“Non facciamo tardi”: i Panpers sul palco a Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO – Dal palco di Only Fun a quello del nuovo Auditorium di Porto Mantovano. Stasera alle 21 i Panpers porteranno in scena lo spettacolo comico “Non facciamo tardi” nell’ambito della rassegna di eventi promossa dal Comune di Porto Mantovano. Un evento pop, a ingresso gratuito, nel corso del quale Andrea Pisani e Luca Peracino interpreteranno sé stessi partendo dagli sketch più famosi fino a trattare gli aspetti più comuni della vita quotidiana, ma da un ambiguo punto di vista e con tanta interazione con il pubblico. Un’ora e mezza di risate per il duo comico torinese, che si è affermato in programmi tv di successo – Colorado, Shot Time, Enjoy Ridere fa bene, Honolulu -, film – Before Pintus – e pellicole per il grande schermo – Fuga di cervelli, I babysitter, Cambio tutto!, Matrimonio Al Sud, Classe Z. Protagonisti insieme ad Elettra Lamborghini dello show comico in onda quest’anno sul Nove, i Panpers presenteranno sketch inediti e improvvisazioni, per stupire, sorprendere e divertire il pubblico. Seguitissimi anche nel web, sui loro canali social i Panpers si cimentano in video, parodie musicali, webserie (SpyCar) e battute irresistibili. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp 331 2643672 (indicando via messaggio nome, cognome, titolo dell’evento e numero di persone).