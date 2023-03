Pole dance – La Smirnov Acrobatic Academy brilla alla “Pole Theatre Uk”: due ori

Asola Si è conclusa con ottimi risultati la prima gara dell’anno targata “Pole Theatre Uk”, a cui la Smirnov Acrobatic Academy ha partecipato con alcune atlete. Questa competizione si è tenuta nella città di Peterborough (Regno Unito) lo scorso fine settimana.

Elena Arienti, categoria Junior Art, si è classificata al primo posto. Inoltre le è stato conferito il premio assoluto su tutta la categoria Junior per la sua strepitosa performance. Successo anche per Linda Torreggiani, categoria Junior Drama. Per Aurora Arienti, categoria Junior Drama, premiando solo il primo posto la società sta aspettando il risultato in classifica. Stesso discorso per Beatrice Sarzi nella Categoria Senior Amatori Art. La coach Karlotta Smirnov è entusiasta per questo inizio di stagione 2023/2024 e continua a preparare fisicamente e mentalmente l’intera squadra per la prossima competizione targata “Pole Art” che si terrà ad Asti il 31 marzo-1/2 aprile.