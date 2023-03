Volta Mantovana: mamma chiusa in camera dai figli di 1 e 2 anni, liberata fai Vvf

VOLTA MANTOVANA Momenti di panico in quel di Volta Mantovana. Una mamma, infatti, è stata “rinchiusa” accidentalmente dai propri figli nella camera da letto. I bimbi di 1 e 2 anni, sicuramente senza volerlo, hanno approfittato di un momento di distrazione della donna, che le è stato fatale e probabilmente per “gioco”, hanno chiuso a chiave la stanza in cui era la madre. Costei, senza cellulare a portata di mano, spaventata dalla situazione di potenziale pericolo, soprattutto per i bambini lasciati da soli ed in giro per casa senza controllo, si è messa ad urlare invocando aiuto con la speranza di riuscire a farsi sentire dai vicini di casa. Alle grida della propria madre, poi, anche i due maschietti, protagonisti di questo episodio, hanno cominciato a piangere. Fortunatamente, però, le urla della donna sono state udite da un uomo che, allarmato dalla circostanza, ha provveduto immediatamente ad avvisare i Vigili del Fuoco. Giunti dal comando di Mantova, i pompieri si sono subito adoperati per liberare la mamma dalla camera chiusa a chiave, la quale, dopo l’ansia e lo spavento, ha potuto finalmente riabbracciare i due piccoli “monelli”.