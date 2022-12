Rotatoria Sp 30 e 31 di Roncoferraro: a metà gennaio partirà il cantiere

RONCOFERRARO – Questione di un mese e mezzo e finalmente potranno partire i lavori di riqualificazione della nuova rotatoria posta nel centro di Roncoferraro, all’intersezione tra le provinciali 30 e 31. La consegna ufficiale dell’intervento è avvenuta ieri mattina in municipio, alla presenza del vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Davide Nicchio, dei tecnici della Provincia e del Comune e di Luca Corradini, presidente della Goitese Costruzioni, ditta che insieme alla Beozzo Costruzioni di Villa Bartolomea (Vr) realizzerà l’infrastruttura all’ingresso del capoluogo.

«Si è stabilito di comune accordo con la Provincia e le ditte che hanno in carico l’appalto di avviare il cantiere a metà gennaio per consentire a cittadini ed esercenti di non avere disagi durante le festività di Natale. Tuttavia – specifica Nicchio – già in queste settimane si procederà alla fase preparatoria dell’intervento con la sistemazione delle tracce sulla carreggiata e la creazione degli spazi per mezzi. La Stazione appaltante che dirigerà i lavori è la Provincia di Mantova attraverso il Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse». Un’opera che comporterà una spesa complessiva di 350mila euro. Il finanziamento è ascrivibile in gran parte alla Regione Lombardia che ha messo a disposizione ben 250mila euro, mentre il Comune ha stanziato 70mila, somma intercettata grazie ai bandi statali. La Provincia partecipa con la quota residua di 30 mila euro. «Dopo tanta attesa entriamo nella fase operativa, cioè quella conclusiva, per un’opera che consideriamo fondamentale per migliorare la viabilità locale. Opera – aggiunge il sindaco Sergio Rossi – «che rientra nel più ampio disegno di sicurezza della provinciale 30, reso possibile grazie alla sinergia collaborativa tra Comune, Provincia e Regione».

Matteo Vincenzi