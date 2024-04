Pallavolo serie A3 – Il ds Artoni: “Avanti Gabbiano, testa solo a Macerata”

Mantova Nemmeno il tempo di resettare quanto è accaduto in Supercoppa, che il Gabbiano è già atteso dall’appuntamento più importante della stagione, lo spareggio con Macerata per salire in A2. Se nelle finali di Coppa Italia e di Supercoppa, che hanno decretato la doppia vittoria di Palmi, è mancato qualcosa per arrivare fino in fondo, ora serve concentrare gli sforzi sulla prima delle due opportunità di salire di categoria, conquistate sul campo dopo un’ottima stagione regolare e con solo tre sconfitte durante il cammino. Siamo tornati sull’esito della Supercoppa con lo sguardo rivolto al prossimo impegno con Macerata con il direttore sportivo Nicola Artoni.

«La finale di Supercoppa persa con Palmi ha messo in evidenza un gap fisico nei loro confronti. Abbiamo affrontato una formazione fisicamente più attrezzata della nostra. Abbiamo anche pagato una maggiore abitudine da parte loro a giocare un certo tipo di partite. E’ anche vero che quando siamo riusciti a farli giocare sotto pressione, sono andati in difficoltà, come nel secondo set, ma è mancata la costanza. Sarebbe servito mantenere su di loro quel tipo di pressione su alti livelli per tutta la partita. Appena è calata ne hanno approfittato e non ci hanno perdonato nulla. A questo va aggiunto il supporto dei loro tifosi che li ha molto aiutati». Poi il discorso si sposta su gara-1 di spareggio per salire in A2 che si giocherà al PalaSguaitzer domenica 7 alle ore 19.30 con Macerata. «Affrontiamo un’altra formazione forte, costruita con giocatori di livello per salire di categoria. Per battere i marchigiani dovremo fare qualcosa di importante. Siamo anche consapevoli dei nostri mezzi e di avere le armi per riuscire a farlo. La squadra, smaltito qualche acciacco dovuto alla intensità della stagione, ci arriva bene. E’ stata un’annata intensa, ma ci prepareremo alla sfida in questi giorni». Sono in programma cinque allenamenti prima di gara-1: «Per farci trovare pronti domenica al PalaSguaitzer. Inutile dire che vogliamo riempire il palazzetto per spingere i ragazzi come è successo a Palmi per la formazione calabrese. Serve tanto entusiasmo per incitare e spingere la squadra con tanta gente che ci aiuti nel momento più importante della stagione. Ne abbiamo bisogno perché ci può aiutare davvero tanto».

Dopo la pausa pasquale, oggi riprendono gli allenamenti in vista della sfida con Macerata.

Sergio Martini