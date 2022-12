Sul Bel Danubio Blu: va in scena l’operetta

GONZAGA – Il Teatro comunale di Gonzaga accoglie il mondo sognante dell’operetta con Sul Bel Danubio Blu, della Compagnia Corrado Abbati, in scena stasera alle ore 21. Le musiche di Strauss, Lehár, Kálmán, Abraham sono i cardini di uno spettacolo che non è semplicemente una serie di arie, ma una vera e propria drammaturgia in forma scenica dove la coppia lirica, quella comica, gli assieme e le coreografie si integrano in vere e proprie e scene tratte da “Il pipistrello”, “La vedova allegra”, “La principessa della czarda”, “Ballo al Savoy”, solo per citarne alcune. Ne nasce uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione, dove il ritmo della narrazione e l’armonia si fondono in una sequenza di spensierati episodi e sontuosi costumi. Sul Bel Danubio Blu della Compagnia Corrado Abbati ha debuttato in prima nazionale al Teatro Ponchielli di Cremona ed è stato programmato in diversi importanti teatri lirici quali il Regio di Parma, l’Alighieri di Ravenna e il Fraschini di Pavia. Biglietti: platea 22 euro, platea ridotto 18 euro, galleria 18 euro, galleria ridotto 12 euro; riduzioni: under 30, over 65, disabili (accompagnatore gratuito). Informazioni: Ufficio Teatro, via Fiera Millenaria, 64 tel. 0376/526337, cell. 329 3573440 email teatro.gonzaga@comune.gonzaga.mn.it. Lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale 2022-2023 realizzata dal Comune di Gonzaga con il patrocinio e in collaborazione con Provincia di Mantova, Caffè Teatro e Teatro Dell’Orsa. Official sponsor: Gruppo Tea e Foresi Argos Surface Technologies. Main sponsor: GAM Gonzagarredi Montessori, Conad, OMG, MediGo Centro Medico Fisioterapico. Official partner: Calzolari.