Palazzo d’Arco e la moda: 65 capi restaurati

MANTOVA Torna un appuntamento di parole, musica e teatro ormai diventato classico nell’estate mantovana di Palazzo d’Arco: Racconti tra le note. E l’iniziativa è ora volta al sostegno della realizzazione dell’archivio tessile del museo destinato a conservare tutto il patrimonio di abiti e tessuti antichi dei conti d’Arco.

Si tratta delle narrazioni del giornalista Paolo Boldrini, che si terranno nella dimora storica il 4 agosto alle 21.15. A interpretare i racconti dell’autore sarà l’attore Diego Fusari dell’Accademia Teatrale “F.Campogalliani”, accompagnato dai musicisti Giulia Garau (flauto), Francesco Mironi (oboe), Nicola Danese (sassofono), Andrea Benetti (celesta), Rachele Bottoli (arpa) e Francesco Bertellini (chitarra).

Il mese scorso sono stati presentati nelle sale della residenza nobiliare i primi tre abiti restaurati, compresi nel progetto La moda racconta, la raccolta fondi partita sulla piattaforma aperta da Fondazione Cariplo attraverso Fondazione Comunità Mantovana e il supporto di diverse realtà locali, volto al restauro dei capi conservati in Palazzo ed ora a preservare tali pezzi potendoli mostrare al pubblico, dando vita al Museo della moda e del costume. Sono ora ben 65 i capi recuperati dalle restauratrici del laboratorio RT Restauro Tessile di Albinea.

Gli elementi che vanno a comporre il tesoro vestiario di Palazzo d’Arco sono 220, tra abiti e accessori. Dopo aver raggiunto la cifra necessaria per il rinnovo dei primi cento capi è partita la seconda fase dell’attività, che prevede la conservazione dei beni al primo piano della serra, luogo appositamente riadattato per garantire l’ottimale stato del materiale. L’iniziativa nel complesso richiede interventi per 200.000 euro. Si stanno, pertanto, predisponendo le azioni per arrivare al raggiungimento della somma, anche attraverso i vari incontri proposti presso il Palazzo, che conta collezioni vastissime e di generi assai differenti.

Il costo dell’evento è di 10 euro a persona. Per prenotazioni: 0376322242 biglietteria@museodarcomantova.it.