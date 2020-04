Calcio: Coronavirus. Gravina “Si riparte quando ci sara’ garanzia salute”

MILANO (ITALPRESS) – “I campionati ricominceranno nel momento in cui c’e’ la garanzia che sara’ garantita la salute. Presto ci sara’ una riunione del nostro comitato scientifico federale, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negativita’ a cui seguira’ l’allenamento”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, intervenuto a Sky Calcio Club. “Calcio in estate? Non abbiamo una scadenza, ci adegueremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. L’idea e’ di completare i campionati”.

(ITALPRESS).