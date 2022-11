Quarant’anni di lotta alla mafia: venerdì convegno con Libera e Banca Etica

MANTOVA – Libera e Soci e Socie di Banca Etica Mantova organizzano venerdì 18 novembre, alle 17 un incontro dal titolo “Legge Rognoni-La Torre: quarant’anni di lotta alla mafia”, presso la Sala degli Stemmi, in via Lorenzo Gandolfo 11, a Mantova. L’evento nasce nell’ambito del “Festival dei Diritti 2022” e “Trama dei diritti Community”, in collaborazione con Csv Lombardia Sud ed è patrocinato da Avviso Pubblico e dal Comune di Mantova. Quarant’anni dopo l’uccisione di Pio La Torre gli organizzatori vogliono commemorare l’anniversario della legge Rognoni – La Torre, che introdusse sequestro e confisca dei beni alle mafie. Dopo i saluti di Alessandra Riccadonna, assessore alle Politiche giovanili con delega alla legalità del Comune di Mantova, Silvia De Mattia, referente del coordinamento di Libera Mantova, Riccardo Peasso, coordinatore Git soci attivi di Banca Etica Mantova, interverranno Luciano Modica, del consiglio di amministrazione Banca Etica e amministratore Geotrans Coop e Tatiana Giannone, referente nazionale beni confiscati di Libera. L’evento è gratuito. Per info, scrivere a: liberamantova@gmail.com o consultare www.festivaldeidiritti.org