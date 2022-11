Il 18 novembre al Centro per le famiglie di Mantova, incontro sul concepimento

MANTOVA – Venerdì 18 novembre alle 18 al Centro per le famiglie di via Ariosto 61 è in programma un incontro di approfondimento sul concepimento che, partendo dalla relazione uomo donna, dettaglia il percorso procreativo, la fecondazione, l’impianto in utero dell’embrione, l’importanza degli esami preconcezionali e dello stile di vita, per una gravidanza responsabile e serena. Interverranno Gabrio Zacchè, ginecologo e Cristina Danielis, ostetrica. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando una mail a info@centrofamiglieinsie.it ,oppure contattare il 3281367354.