Rinviato il concerto di martedì di Vinicio Capossela

MANTOVA Siamo spiacenti comunicare che in ottemperanza al nuovo DPCM (25/10/2020) che prevede uno stop anche per i cinema e i teatri, il concerto di Vinicio Capossela previsto per domani 27 ottobre al Grana Padano Theatre di Mantova, è rinviato a nuova data.

Al più presto riusciremo a comunicarvi i dettagli relativi a l recupero della data.