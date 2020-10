Moda, premio eccellenza per la stilista guidizzolese Alessia Guarinielli

MILANO Domenica 11 Ottobre 0, nella prestigiosa Palazzina Liberty di Milano la stilista ALESSIA GUARINELLI di Guidizzolo (Mn) ha ricevuto il premio di eccellenza come Stilista all’evento di moda e arte MILANO GOLDEN FASHION ideato da Graciela SAEZ con la collaborazione speciale della manager Maria SANTOVITO e del presentatore Anthony PETH.

Alessia ha ricevuto il riconoscimento dal Dr. Francesco BOTTENE – Assessore al Bilancio, Patrimonio e Rilancio Economico delle attività e delle Imprese di Abbiategrasso (MI) dopo aver presentato la collezione “Sole d’oriente” ispirata alle linee pure dell’oriente, con lavorazione sapiente di tessuti pregiati: pura seta, seta Mikado, velluto di seta stampato a rilievo, tulle di seta. La collezione si presenta con duttilità per conferire un utilizzo differente dall’abito wedding o da sera.

Il messaggio delle organizzatrici di MILANO GOLDEN FASHION, Graciela SAEZ e Maria SANTOVITO è chiaro: riprendere il cammino adesso, risorgere subito, proprio come l’”Araba Fenice”, con determinazione e tenacia senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

Graciela SAEZ e Maria SANTOVITO sono riuscite a portare nel cuore di Milano 12 stilisti provenienti da 4 continenti (Europa, America Latina, Asia, Africa) tra i quali Alessia GUARINELLI di Guidizzolo (Mn), accolti dall’entusiasmo del pubblico che hanno presentato le loro collezioni, trampolino di lancio nel mondo della moda.

Una vera dimostrazione di coraggio (non solo a parole, ma con i fatti) da parte di Graciela e Maria: la pandemia ha messo a dura prova il mondo intero ma pur con tutte le cautele ed osservando le normative antiCOVID, “l’importante è saper agire per tempo”, raccontano le organizzatrici, due donne di sicuro temperamento e grinta che hanno profondamente creduto in un sogno sino a realizzarlo!

MILANO GOLDEN FASHION ha lo scopo di creare un legame tra ciò che viene creato in Italia e le nuove espressioni di altre culture, conferire una fusione reciproca di stili e modelli culturali con il mondo latino americano e altre culture, dare la possibiliItà a designer stranieri e italiani che ambiscono posizionarsi sul mercato della moda internazionale di presentare le loro collezioni valorizzando i talenti emergenti.

Il messaggio che traspare è il seguente: la moda è arte e bellezza, perché il design di un abito è espressione di creatività e questa “arte”, in ogni sua manifestazione, crea ponti tra le culture.

Presenti all’evento diverse personalità istuzionali: il Dr. Paolo Guido BASSI (Presidente di Municipio 4), la D.ssa Francesca TESTA (Presidente della Commissione Commercio e attività produttive Lavoro e giovani di Municipio 4), la D.ssa Elisabetta CARATTONI (Assessore alla cultura, sicurezza, delega alle pari opportunità di Municipio 4), il Dr. Marco TIZZONI (Capogruppo e Consigliere comunale di Rho e Consigliere del Movimento Piattaforma Milano), il Dr. Francesco BOTTENE (Assessore al Bilancio, Patrimonio e Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese di Abbiategrasso), il Dr. Augustin BUSSIGNANI, Console della Repubblica Argentina in Milano che hanno applaudito a questa iniziativa di riscossa.

Madrina dell’evento la famosa cantante costaricana, regina della musica latino americana Cecilia GAYLE.

Gli altri stilisti che hanno presentato le loro collezioni all’evento sono: Valentina HU (Cina), trapiantata il Italia; LETICIA DELGADO (Uruguay) rappresentata dalla mamma, la soprano Cristina SANTI; MARIA DANIELA LOSTIA (Italia), ELVYS GUEVARA, (Ecuador); ALICE GARIBOLDI (Italia); SARA PERNATSCH (Italia); Souleymane KEITA (Costa d’Avorio) e Maria SANTOVITO (Italia) nella duplice veste anche di coorganizzatrice di MILANO GOLDEN FASHION con Graciela SAEZ, con il marchio SK&MS; Antonio OLIVER, Brasile.