Un contest fotografico per Palazzo Ducale

Mantova Come tutti gli anni, Palazzo Ducale di Mantova aderisce alla Giornata Nazionale del Paesaggio e lancia ancora una volta un contest fotografico. Chiunque può partecipare, basta armarsi di smartphone o macchina fotografica. Il tema è: il paesaggio da dentro Palazzo Ducale. Il percorso di visita del museo è costellato di finestre dalle quali ammirare vedute dall’alto su piazze, cortili e giardini. Affacciandosi è possibile scattare foto che raccontano il rapporto tra la grandiosa residenza dei Gonzaga e la città di Mantova. Ci sono moltissimi scorci che si possono immortalare con il proprio smartphone dal piano nobile del Castello di San Giorgio, dalle maestose sale di Corte Nuova, dalla Galleria della Mostra oppure dagli ambienti in Corte Vecchia. Saranno inoltre ammesse foto dei “paesaggi immaginari” riportati nei dipinti o nelle decorazioni. Un esempio? Pensiamo alla Camera degli Sposi di Mantegna, dove possiamo ammirare un grandioso paesaggio sulla parete dell’Incontro. Palazzo Ducale è ricco di vedute – vere o finte – sulla natura o sulle città. Vi invitiamo ad aguzzate la vista e a soffermarvi sui dettagli delle opere esposte lungo il percorso di visita: dagli scenari fantastici dove errano i cavalieri di Pisanello, ai luoghi di caccia raffigurati da Leonbruno, dagli sfondi mitologici della Sala di Troia di Giulio Romano, ai fondali degli arazzi raffaelleschi o dei dipinti di Sante Peranda e di Fetti. Scrutando ogni dettaglio scoprirete una sorprendente moltitudine di paesaggi che probabilmente non avevate notato. Il tema è dunque piuttosto libero e invitiamo gli instagrammer o aspiranti fotografi a venire in museo e sorprenderci con le loro foto. L’unica regola è che gli scatti siano effettuati da un interno del Palazzo verso un esterno, vero o finto che sia. Chi volesse partecipare a questo contest fotografico può inviare a pal-mn@cultura.gov.it o via instagram a @palazzoducalemantova un massimo di 3 scatti. Cosa si vince? Gli autori dei 3 scatti premiati – sulla base del giudizio della nostra “giuria di qualità” – riceveranno in premio una card annuale “Mecenate Ducale” (1° classificato) e due card annuali “Amico del Ducale” (2° e 3° classificato), per venire a visitare il museo ogni volta che vorranno. Inoltre una selezione dei migliori scatti sarà pubblicata sui profili social e sul sito web ufficiale del museo, con indicati i nomi e i cognomi degli autori accompagnati da una piccola recensione da parte della nostra “giuria di qualità”. Ecco le regole: il contest è aperto a tutti, basta inviarci via instagram (@palazzoducalemantova) o via email (pal-mn@cultura.gov.it) da 1 a 3 scatti in qualsiasi formato e risoluzione. Le foto devono pervenire entro la mezzanotte di giovedì.