Crucifige, il dramma della passione di Cristo presentato dalla Brigata Corale 3 Laghi

Mantova Per entrare pienamente nello spirito della Santa Pasqua, anche quest’anno la Brigata Corale 3 Laghi con il concerto Crucifige, cerca di descrivere minuziosamente le scene, le parole e le azioni che caratterizzano la via Crucis. La rappresentazione suscita emozioni capaci di far entrare con empatia nei momenti chiave della passione del Cristo: la condanna a morte di Gesù, il Cristo sanguinante e vilipeso, il Cristo inchiodato sulla croce, la disperazione della Madre, la morte e la resurrezione. Ogni canto viene introdotto da brevi letture interpretate con trasporto, capaci di predisporre l’animo all’ascolto di canti particolarmente pregnanti, illuminati da arrangiamenti musicali di grande qualità, composti in esclusiva per la Brigata da valenti musicisti dei conservatori di Mantova, Verona e Torino. I testi ricalcano fedelmente i passi dei vangeli con la magica voce della tradizione popolare. Quest’anno la Corale 3 Laghi è stata invitata a presentare questo articolato concerto in alcune realtà della provincia mantovana, Solferino e Motteggiana, e in due importanti parrocchie dell’hinterland di Mantova, Cerese e San Giorgio Bigarello. Per seguire meglio la rappresentazione, diretta dal maestro Maurizio Giovanelli, nelle chiese verranno distribuiti i libretti descrittivi del concerto. Gli appassionati di canto popolare e tutte le persone che ricercano l’essenzialità e l’interiorità in questo importante tempo liturgico, hanno modo di vedere la rappresentazione secondo il seguente calendario: stasera alle ore 20.45, nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Solferino in via XX Settembre; domani alle ore 20.45, nella chiesa di San Girolamo a Motteggiana in via Antonio Gramsci; sabato alle ore 18.45 al termine della celebrazione eucaristica delle 18 alla chiesa della Natività della Beata Vergine Maria a Cerese in via Cisa; domenica alle ore 18.30, nella chiesa di San Giorgio Martire a San Giorgio.